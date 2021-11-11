İzmir'de DEAŞ şüphelisine tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına Suriye uyruklu A.E.S. (26) tutuklandı.
İZMİR'de, terör örgütü Deaş ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına Suriye uyruklu A.E.S. (26) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 4 şüphelinin DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olduklarını ve geçmiş dönemde Suriye'de eğitim aldıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası dün belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarla 4 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli kontrol şartıyla bırakılan diğer 3 kişi de Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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