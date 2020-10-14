İzmir'de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

14.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:46
İzmir'de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, terör örgütününün Suriye ve Irak'taki üyeleriyle bağlantılı oldukları ve kent genelinde faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Zanlılar, sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Özgü Namal Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Ozan Kabak Fatih Terim Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Erkek Apple Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 10:50:39. #1.14#
title