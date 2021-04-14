İzmir'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin, terör örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak kentte faaliyet yürüttükleri öne sürüldü.
Zanlılar, sorgulamak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel