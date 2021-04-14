İzmir'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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İzmir'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, terör örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak kentte faaliyet yürüttükleri öne sürüldü.

Zanlılar, sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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