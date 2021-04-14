İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 kişi yakalandı

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 kişi yakalandı DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilere baskın İzmir'de, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilere yönelik düzenlenen baskınlarda 3 kişi yakalandı.