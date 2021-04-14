İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İZMİR'de, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 3 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İZMİR'de, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 3 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, DEAŞ terör örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İzmir'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheliye operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DEAŞ terör örgütünün Türkiye ve İzmir'deki tüm kadrolarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK