İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı (2)
2 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA GÖZALTINA ALINDIİzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
31.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:30
2 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltı alınanların sayısı 10'a yükseldi. 9'u Suriye, 1'i Lübnan uyruklu olan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 2 şüpheli ise aranıyor.
İZMİR,
Kaynak: DHA