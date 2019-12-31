İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı (2)

31.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:30

2 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltı alınanların sayısı 10'a yükseldi. 9'u Suriye, 1'i Lübnan uyruklu olan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 2 şüpheli ise aranıyor.

İZMİR,

Kaynak: DHA