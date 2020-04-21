İzmir'de dayanışma büyüyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, Tunç Soyer, İzmir

İzmir'de dayanışma büyüyor

İzmir'de dayanışma büyüyor İzmir'de bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı İzmir Büyükşehir Belediyesinin kaynakları ve "Biz Varız" dayanışmasının desteğiyle bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı.

21.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:12
İzmir'de dayanışma büyüyor

İzmir'de dayanışma büyüyor

İzmir'de bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesinin kaynakları ve "Biz Varız" dayanışmasının desteğiyle bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı. Korona virüs salgını sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz Varız" kampanyasına destek çağrısını yineledi.

Korona virüs salgını dünyayı tehdit ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüsle mücadele kapsamında "Halkın Bakkalı" üzerinden "Biz Varız" dayanışma kampanyasına destek çağrısını yineledi. Salgınla mücadelede kolektif akıl ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Soyer, "Herkesi bu dayanışmaya katılmaya çağırıyorum. Bu dayanışma belediyelerin de desteğe ihtiyacı olanların da yalnız olmadığını göstermek açısından önemli. Biz bu dayanışmayı ne kadar büyütürsek o kadar çabuk iyileşir, o kadar güçleniriz" diye konuştu.

58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı

"Biz Varız" dayanışmasına "Bizİzmir" dijital platformu üzerinden destek olunabiliyor. İzmirliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedikleri gıda paketlerini "Bizİzmir" web sitesinin ya da "Bizİzmir" mobil uygulaması aracılığıyla "Halkın Bakkalı"ndan alarak kampanyaya bulundukları yerden katılabiliyor. Satın alınan paketler doğrudan Kültürpark 3 No'lu holde kurulan lojistik merkezine teslim ediliyor ve buradan da İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. İzmirliler kendi hazırladıkları ya da hazır aldıkları gıda paketlerini lojistik merkezine çevrilen Kültürpark'taki 3 No'lu hole bizzat kendileri teslim ederek de kampanyaya katılabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kaynakları ve "Biz Varız" dayanışmasının desteğiyle bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı.

"İzmir halkının hediyesidir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi kuru gıda kolileri ve kavurmaya ek olarak içinde elma, portakal, limon, soğan ve patates bulunan direnç paketlerinin dağıtımına da başladı. İlk etapta beş bin paket desteklenen ailelere ulaştırılacak. Sebze meyve halinden birinci elden alınan ürünler, üzerinde "İzmir halkının hediyesidir" yazan kolilerle dağıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yardımları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında İzmirlilere kendi desteğini de sürdürüyor. Bu kapsamda sürecin başından itibaren 118 bin 775 çocuğa süt, 4 bin aileye birer kiloluk kavurma dağıtıldı. 15 bin 576 kişiye 400 TL nakdi yardım yapıldı. Sağlık çalışanlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasında üretilen 12 bin kişilik kuru pasta gönderildi. 30 Mart'tan bu yana ise 72 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek dağıtıldı.

İzmir'de dayanışma büyüyor

Kaynak: İHA

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