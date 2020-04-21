İzmir'de dayanışma büyüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de dayanışma büyüyor - Haberler
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

İzmir'de dayanışma büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kaynakları ve "Biz Varız" dayanışmasının desteğiyle bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı.

21.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:23
İzmir'de dayanışma büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kaynakları ve "Biz Varız" dayanışmasının desteğiyle bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı. Korona virüs salgını sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz Varız" kampanyasına destek çağrısını yineledi.

Korona virüs salgını dünyayı tehdit ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüsle mücadele kapsamında "Halkın Bakkalı" üzerinden "Biz Varız" dayanışma kampanyasına destek çağrısını yineledi. Salgınla mücadelede kolektif akıl ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Soyer, "Herkesi bu dayanışmaya katılmaya çağırıyorum. Bu dayanışma belediyelerin de desteğe ihtiyacı olanların da yalnız olmadığını göstermek açısından önemli. Biz bu dayanışmayı ne kadar büyütürsek o kadar çabuk iyileşir, o kadar güçleniriz" diye konuştu.

58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı

"Biz Varız" dayanışmasına "Bizİzmir" dijital platformu üzerinden destek olunabiliyor. İzmirliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedikleri gıda paketlerini "Bizİzmir" web sitesinin ya da "Bizİzmir" mobil uygulaması aracılığıyla "Halkın Bakkalı"ndan alarak kampanyaya bulundukları yerden katılabiliyor. Satın alınan paketler doğrudan Kültürpark 3 No'lu holde kurulan lojistik merkezine teslim ediliyor ve buradan da İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. İzmirliler kendi hazırladıkları ya da hazır aldıkları gıda paketlerini lojistik merkezine çevrilen Kültürpark'taki 3 No'lu hole bizzat kendileri teslim ederek de kampanyaya katılabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kaynakları ve "Biz Varız" dayanışmasının desteğiyle bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 58 bin 754 gıda paketi ulaştırıldı.

"İzmir halkının hediyesidir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi kuru gıda kolileri ve kavurmaya ek olarak içinde elma, portakal, limon, soğan ve patates bulunan direnç paketlerinin dağıtımına da başladı. İlk etapta beş bin paket desteklenen ailelere ulaştırılacak. Sebze meyve halinden birinci elden alınan ürünler, üzerinde "İzmir halkının hediyesidir" yazan kolilerle dağıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yardımları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında İzmirlilere kendi desteğini de sürdürüyor. Bu kapsamda sürecin başından itibaren 118 bin 775 çocuğa süt, 4 bin aileye birer kiloluk kavurma dağıtıldı. 15 bin 576 kişiye 400 TL nakdi yardım yapıldı. Sağlık çalışanlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasında üretilen 12 bin kişilik kuru pasta gönderildi. 30 Mart'tan bu yana ise 72 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek dağıtıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hayat ne zaman normale dönecek? Erdoğan bir tarihi işaret etti Haberler
Hayat ne zaman normale dönecek? Erdoğan bir tarihi işaret etti
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey...
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ümit Özdağ Muhammet Emin Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Ümit Besen Serdar Ortaç Mustafa Keser Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: İzmir'de dayanışma büyüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:25:14. #1.15#
title