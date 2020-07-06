İzmir'de darp edilen kişi hayatını kaybetti
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İzmir'de darp edilen kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışmada darp edilen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'de darp edilen kişi hayatını kaybetti
06.07.2020 20:40 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:23

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışmada darp edilen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü ilçeye bağlı Süleyman Demirel Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda Eren Çulha (28) ile O.B. (27) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda O.B., Çulha'yı darp etti. O.B. ve arkadaşları tarafından evinin önüne bırakılan Çulha, ihbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çulha, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, jandarma tarafından gözaltına alınan O.B. tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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