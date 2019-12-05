İzmir'de darbedilerek öldürülen kişinin karısı ile iki yakınının yargılanmasına başlandı

05.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:20

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde darbedilerek öldürülen Hayrettin İkilik'in eşi Sevda İkilik ile iki yakını, hakim karşısına çıktı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Sevda İkilik, kardeşi Mehmet Bıkmış ve kuzeni Muhammet Bıkmış ile avukatları katıldı.

Sevda İkilik, ifadesinde, Hayrettin İkilik ile evliliğinden 3 çocuğu bulunduğunu belirterek, "Eşim sürekli şiddet uyguluyordu, şikayetim nedeniyle soruşturma başlatıldı." dedi.

Durumu ağabeyi Hasan Bıkmış'a anlattığını, ağabeyinin kendisine "Eziyet çekmene gerek yok, bayramı Diyarbakır'da geçiririz" diyerek, çocuklarını ve kendisini Diyarbakır'a götürmesi için kardeşi Mehmet Bıkmış ile kuzeni Muhammet Bıkmış'ı İzmir'e gönderdiğini söyledi.

Olay günü, eşinin iş yerine gittiğini ve ateşlenen kızını doktora götürmesi gerektiğini söylediğini ileri süren İkilik, eşinin kendisine "Sen kendin götür, ben gelmiyorum, ölürse ölsün" şeklinde karşılık verdiğini iddia etti.

Sonra eve döndüğünü aktaran Sevda İkilik, şöyle devam etti:

"Eşim eve gelir gelmez bana ve aileme küfür etmeye başladı. O sırada kardeşim olaya dahil oldu. Bunun üzerine eşim kapının arkasındaki sopayı alarak kardeşime vurmaya başladı. Boğuşma esnasında kardeşim sopayı alıp eşimin bacaklarına vurmaya başladı. Hatta ben de 'bacaklarına vur' diye telkinde bulundum. Sonra amcamın oğlu ile kavgayı ayırmaya çalıştık. Bir süre sonra polis geldi. Ben, kardeşim ve kuzenime bir şey olmasından korktuğum için önce kapıyı açmadım. Tam o sırada eşim polislere kapıyı açtı. Bunun üzerine kardeşim ve kuzenimi gözaltına aldılar. Eşimi ise hastaneye götürdüler. Ben de çocuklarımı görmek için okula gittim."

Eşinin öldüğü haberi kendisine ulaşmadan Diyarbakır'da yaşayan ağabeyi ve babasının ölüm haberini aldığını belirten İkilik, "Şok içinde durumu öğretmene anlatınca o da 'polise haber verelim senin de başına iş açarlar.' dedi. Bunun üzerine ben de polise gidip teslim oldum. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Bunun yüzünden ağabeyimi ve babamı öldürdüler." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı'nın önceki ifadeleriyle şimdiki ifadeleri arasında çelişkiler bulunduğunu belirtmesi üzerine ise Sevda İkilik, "Eşim yüzünden daha önce intihara kalkıştım. Bazı şeyleri hatırlamayabilirim. Eşimi öldürmeyi hiç düşünmedim. Öyle olsaydı eşimin iki silahı vardı. Yakınlarımı karıştırmadan bunu yapmaz mıydım? Sadece çocuklarımı bana vermeyeceğini düşündüğüm için onları çağırdım." dedi.

Diğer sanıklar

Sevda İkilik'in amcasının oğlu Muhammet Bıkmış ise hem kuzenini getirmek hem de gezmek için İzmir'e geldiğini ve Hayrettin İkilik'i öldürmeyi asla düşünmediklerini ileri sürdü.

Kuzeninin söylediklerini yineleyen Bıkmış, "Hayrettin bağırarak kapıya vurdu. Sevda kapıyı açınca Mehmet ona müdahale etti. Kavga etmeye başladılar. Ben onları ayırmaya çalıştım. Bir süre sonra polis geldi. Ben Hayrettin'e vurmadım, Sevda da vurmadı. Sadece Mehmet vurdu. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Sevda İkilik'in kardeşi Mehmet Bıkmış da uzun süredir ablası ile eniştesinin anlaşamadığını, bunun üzerine onu Diyarbakır'a götürüp, aile büyüklerinin konuşmasını sağlamayı istediklerini dile getirdi.

Eniştesini öldürmeyi planlamadığını savunan Bıkmış, "Eniştem eve geldiğinde bağırarak bize ve ablama küfretti. Bunun üzerine ben de cevap verdim. Sonra bana saldırınca ben de karşılık verdim. Elindeki sopayı alarak ona vurdum. Sonra polisler geldi, korktuğumuz için kaçmaya çalışırken bizi yakaladılar. Amacım öldürmek değildi. Olaydan dolayı ağabeyim ve babam öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Hayrettin İkilik'in babası Yemlihan İkilik de olayın tanığı 7 yaşındaki Y.İ'nin her şeyi kendisine anlattığını, sanıkların doğruyu söylemediğini, planlı şekilde cinayetin işlendiğini ileri sürdü.

Sanık avukatı ise Y.İ'nin, babanın yakınları tarafından yönlendirilip öğretilmiş bir şekilde ifade verdiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, olay yerine ilk giden polisler ile çiftin olayın tanığı olan 7 yaşındaki çocukları Y.İ'nin SEGBİS ile ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta darbedildiği belirtilerek Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hayrettin İkilik hayatını kaybetmiş, eşi Sevda İkilik, kardeşi Mehmet Bıkmış ve kuzeni Muhammet Bıkmış gözaltına alınmıştı.

İzmir'deki bu cinayetin Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Meşebağları Mahallesi Muhtarı Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış'ın ölümü ve eşi Emine ile 7 yaşındaki oğlu Ahmet'in yaralanması olayıyla bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA