İzmir'de Darbe Karşıtı Vatandaşlara Ateş Açılması Davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbe karşıtı vatandaşlara tabancayla ateş açarak bir kişiyi yaraladığı iddia edilen biri tutuklu 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin A, tutuksuz sanıklar A.C, C.G.B, S.K. ile C.C.A. ve taraf avukatları katıldı.



Adli Tıp Kurumundan gelen yazıda sanık Metin A'ya ait olup olmadığına ilişkin incelenen ses kaydının sanığa ait olmadığına heyetçe oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.



Duruşma savcısı, tutuklu sanık Metin A'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.



Metin A, yargılandığı her duruşmada, FETÖ ile bağlantısının olmadığını, Atatürkçü kimliğiyle tanındığını dile getirerek, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, kapatılan Bank Asya'da hesabının olmadığını savundu.



Darbe karşı olduğunu ileri süren Metin A, "Benden FETÖ'cü olmaz, bunu bilin. Olay sırasında Ali G'yi vurmuş olabilirim, bunu kabul ediyorum ama şerefsiz FETÖ'ye üye değilim. Yaklaşık 17 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, Metin A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki Bostanlı Camisi'nde okunan selaya müdahale etmek isteyenlerin bulunduğu, Türk bayraklarıyla sokağa çıkan darbe karşıtı vatandaşların buna tepki gösterdiği, bu esnada vatandaşların üzerine açılan ateşte Ali G'nin (38) yaralandığı bildirilmişti.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerinden silahla ateş ettiği belirlenen Metin A. (43) ile yanındaki C.G.B. (36), A.C. (24), C.C.A. (30) ve S.K. (32) gözaltına alınmıştı. Metin A. 11 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğinde bulunan meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve kasten silahla yaralama" suçlamalarıyla tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.