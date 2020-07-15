İzmir'de "Dakika Dakika FETÖ" paneli düzenlendi
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İzmir'de "Dakika Dakika FETÖ" paneli düzenlendi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından "Dakika Dakika FETÖ" paneli düzenlendi.

İzmir'de
15.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:40

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından "Dakika Dakika FETÖ" paneli düzenlendi.

DEÜ Rektörlük Binası 15 Temmuz Şehitler Salonu'ndaki proğramın moderatörlüğünü Dr. Füsun Çoban Döşkaya yaptı. İzmir Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ile Ağır Ceza Hakimi Sencer Levent panele konuşmacı olarak katıldı.

Panel öncesi Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz gecesi ve sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

Daha sonra ise Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, programın açılışında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının olağanüstü gayretleri ile engellendiğini söyledi.

15 Temmuz'da Türk demokrasisinin tam bir sınavdan geçtiği işaret eden Hotar, "Türk Silahlı Kuvvetleri içinde emir komuta zincirine dahil olmayan FETÖ mensuplarınca ortaya koyulan bu hain girişim, örgütün içerideki ve dışarıdaki destekçilerinin hasmane tutumuna rağmen aziz milletimizin şaşmaz iradesiyle bozguna uğratıldı." dedi.

İzmir Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın da kahramanca direnen 251 şehidi rahmet andığını söyledi.

FETÖ'yü henüz 14-15 yaşlarında 1982 yılında akademide okuduğu dönemde tanıdığını anlatan Aşkın, yaklaşık 38 yıldır bu örgütle kavga ettiğini vurguladı.

Örgütün, küçük yaşta çocukları kendi saflarına katmak için uğraştığını ve ardından okullarda eğittiğini anlatan Aşkın, şöyle konuştu:

"Örgüt 25 Aralık 2013 tarihine kadar her alanda çok iyi hazırlık yapmış. 1980 darbesi, 28 Şubat süreci gibi olaylarda tek kazançlı çıkan bu örgüttür. Öyle bir yapılanması vardır ki örgüt elemanı sorumlusu olduğu mahrem imam dışında başka kimseyi tanımaz. Hatta Türk Silahlı Kuvvetlerindeki bazı pilotların bile sadece tanıdığı bir imam vardır. Aslına bakarsanız örgüt tesadüfen kurulmuş değil. Ciddi tedbirleri olan, gizlenmek için yalan söyleyen bir örgüt. Örgütün temeli riya ve yalana dayanıyor. Kendilerini dini referansla aklamaya çalışıyorlar."

Kalkışmada birçok arkadaşını kaybettiğini aktaran Aşkın, 16 Temmuz sabahı 4 emniyet müdürüyle Gölbaşı'ndaki Özel Hareket Dairesine gittiğini anlattı.

Gölbaşı'nda hayatının en zor günlerinden birini yaşadığını ifade eden Aşkın, "Ağlayarak kenara çekildik, orada 56 şehidimiz vardı. O günü asla unutmayacağım. Kaybettiğimiz birçok kişiyi tanıyorum. İnsanın insana yapabileceği kötülükte en son noktadır. 15 Temmuz günü telsiz konuşmalarında polis arabalarına yönelik 'mavi ışık gördüğünüz her şeyi vurun' diyorlar. PKK ile yıllarca mücadele ettim onlar bize biz onlara ateş ettik. Böyle bir kahpeliği görmedik." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Aşkın, FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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