İzmir'de dağlık alanda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de dağlık alanda yangın çıktı

İzmir'de dağlık alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bademli Mahallesi Kervan Yaylası yolu Aşağı Harlık bölgesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Yangın bölgesine, Ödemiş Orman İşletme Şefliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki kestane ağaçlarının zarar gördüğü yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bademli Mahallesi Muhtarı Ahmet Baş, AA muhabirine, vatandaşların, yangın söndürme çalışmalarında ekiplere destek verdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ziya Selçuk Mustafa Destici Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Ryan Babel Arda Turan Cenk Tosun Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rus Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de dağlık alanda yangın çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 21:08:34. #1.16#

title