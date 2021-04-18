İzmir'de dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'de dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bademli Mahallesi Kervan Yaylası yolu Aşağı Harlık bölgesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasında, bölgedeki yağışın da etkili olduğu öğrenildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan yangında, bölgedeki kestane ağaçları zarar görmüştü. Mahalledeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarında ekiplere destek vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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