İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı
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İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

05.02.2020 00:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:12
İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

'in ilçesinde dağda kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Nazarköy Mahallesi mevkinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybedince AKUT İzmir ekibinden yardım istedi.

Bunun üzerine 7 kişilik AKUT ekibi bölgeye giderek çalışma başlattı.

Sarp arazide arama çalışmalarını sürdüren ekibin, kaybolan 3 kişinin yerini tespit ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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