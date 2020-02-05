İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.
Nazarköy Mahallesi mevkinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybedince AKUT İzmir ekibinden yardım istedi.
Bunun üzerine 7 kişilik AKUT ekibi bölgeye giderek çalışma başlattı.
Sarp arazide arama çalışmalarını sürdüren ekibin, kaybolan 3 kişinin yerini tespit ettiği öğrenildi.