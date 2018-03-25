İzmir'de Çürümüş Ceset Bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir evde çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

Kadifekale Mahallesi'nde bulunan metruk evden koku gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ve maske takarak eve giren ekipler, çürümüş bir erkek cesediyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından kimliği belirlenemeyen ceset incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin kime ait olduğunun yapılacak DNA testinden sonra belli olacağı ifade edildi.