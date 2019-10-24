İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'na özel aynalı billboard

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'na özel aynalı billboard

İzmir'in Çeşme ilçesinde belediye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Atatürk'ün fotoğrafı ve çeşitli sloganların yer aldığı tasarımları billboardlara yerleştirdi. Ayrıca billboardlara konulan aynalarla, Cumhuriyeti yaşatanların, vatandaşların kendisi olduğu vurgulandı.

24.10.2019 08:51
İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'na özel aynalı billboard

Çeşme Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için dikkat çeken bir çalışma yaptı.

DİKKAT ÇEKEN SLOGANLAR

Çeşme'nin her yerinde billboardlar için özel olarak tasarımlar hazırlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yer aldığı tasarımlarda, 'Cumhuriyet Sensin' ve 'Kendine İyi Bak' sloganı ile Ata'nın fotoğrafı yer aldı.

Billboardlara konulan aynayla ise Cumhuriyetin vatandaşlar var oldukça yaşayacağı vurgulandı.

Kaynak: DHA
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