İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'na özel aynalı billboard

24.10.2019 08:51

Çeşme Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için dikkat çeken bir çalışma yaptı.

DİKKAT ÇEKEN SLOGANLAR

Çeşme'nin her yerinde billboardlar için özel olarak tasarımlar hazırlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yer aldığı tasarımlarda, 'Cumhuriyet Sensin' ve 'Kendine İyi Bak' sloganı ile Ata'nın fotoğrafı yer aldı.

Billboardlara konulan aynayla ise Cumhuriyetin vatandaşlar var oldukça yaşayacağı vurgulandı.

Kaynak: DHA