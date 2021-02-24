İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; "Sevgi gösterimi karaladılar"
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İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; "Sevgi gösterimi karaladılar"

24.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:21
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi;

konuştu. Kurt, "Cumhurbaşkanımız bir önceki İzmir ziyaretinde Bilal Saygılı Cami'nin açılışını yaptı.

konuştu. Kurt, "Cumhurbaşkanımız bir önceki İzmir ziyaretinde Bilal Saygılı Cami'nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanını görmek için alana gittim. Karşımda görünce sevgimden ağladım. Bunu fark eden Cumhurbaşkanı, 'ağlama, ağlama' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o zaman atkı hediye ettim. Kendisi de karşılığında bu yüzüğü hediye etti. Sosyal medyada, yüzüğü öpüp sevgimi gösterdiğim anlar bazı kişiler tarafından çarpıtıldı. Beni ve sevgi gösterimi karaladılar. Zoruma gitti, üzüldüm. 'Para karşılığı yaptığımı hatta zengin olduğum' iddia edildi. Oysa asgari ücretle çalışan, 43 yıldır Bayraklı'da gecekonduda yaşayan, vatan, bayrak, ezan sevdalısı bir gariban vatandaşım. Yaşadığım yer belli, isteyen gelip görebilir. Biri epilepsi hastası iki çocuğum var. Annem, babam vefat etti. Bu dünyada hiç kimsemiz yok, bir tek rabbimiz var. Para, pul benim için ikinci planda. Trilyonları verseler, İzmir'in tamamının tapusunu verseler, para için bu şekilde sevgimi göstermem. Recep Tayyip Erdoğan'a 'baba' dedim. Allah onun ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini koluna yaptırdığı dövme ile gösterdiğini belirten Kurt, "Kendisini, Türkiye'ye hizmetlerinden dolayı çok seviyorum. Onu gördüğüm zaman duygulanıyorum, heyecanlanıyorum. Bu Allah tarafından geliyor. Allah, benim canımı alsın ona versin. İzmir'de manevi evladıyım. Yüzüğü hediye ettiği zaman; mutluluktan gece rüyalarıma girdi. Allah nasip etti, üç kere kendisiyle görüştüm. Beni seviyor, oğlu gibi görüyor. Koluma Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini yaptırdım, dövme ile adını yazdırdım. İzmir'de 18 yıldır AK Parti için çalışıyorum" dedi.Aslen Mardinli olduğunu ancak 42 yıldır İzmir'de yaşadığını söyleyen temizlik görevlisi Murat Kurt, evinde Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu bir köşe bulunduğunu da belirtti.


- İzmir
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; 'Sevgi gösterimi karaladılar'
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; 'Sevgi gösterimi karaladılar'
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; 'Sevgi gösterimi karaladılar'
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; 'Sevgi gösterimi karaladılar'
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; 'Sevgi gösterimi karaladılar'
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; 'Sevgi gösterimi karaladılar'
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; 'Sevgi gösterimi karaladılar'
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; 'Sevgi gösterimi karaladılar'
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; 'Sevgi gösterimi karaladılar'
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; 'Sevgi gösterimi karaladılar'
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; 'Sevgi gösterimi karaladılar'
İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini yüzüğünü öperek gösterdi; 'Sevgi gösterimi karaladılar'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

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