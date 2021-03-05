İzmir'de Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İzmir'de Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

05.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:30
İzmir'de Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Normalleşme ile beraber bazı illerde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, İzmir'de Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı!

İzmir'de Cumartesi günü sokğa çıkma yasağı var mı? İzmir' de sokağa çıkma yasağı hangi gün? İzmir'de Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

İZMİR'DE CUMARTESİ PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

İzmir'de Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Yumlu Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 17:30:26. #1.16#
title