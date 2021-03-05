İzmir'de Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Normalleşme ile beraber bazı illerde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Peki, İzmir'de Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı!

İzmir'de Cumartesi günü sokğa çıkma yasağı var mı? İzmir' de sokağa çıkma yasağı hangi gün? İzmir'de Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

İZMİR'DE CUMARTESİ PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.