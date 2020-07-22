İzmir'de Covid-19 tedbirleri denetimi yapıldı İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında İzmir'de de 'Covid-19 Tedbirleri' denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında İzmir'de de 'Covid-19 Tedbirleri' denetimi yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Ege Üniversitesi Kavşağı'nda kurulan denetim noktasında polis ekipleri, otomobilleri, ticari taksileri ve şehir içi minibüsleri denetledi. Durdurulan araçlarda sosyal mesafe ve maske kontrollerinin yanı sıra özellikle minibüslerde fazla yolcu taşınıp taşınmadığı da denetlendi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara ise para cezası kesildi.

"Maske takmaya alışamadık"

Otomobilinde eşiyle birlikte maskesiz olarak yolculuk yapan Ufuk Filiz (42), polis ekiplerini görünce maskesini taktı. Filiz, maskeye alışamadığını söyleyerek, "Çocuğumu spor salonuna bıraktım. Maskem de arabadaydı ancak maske takmayı tam olarak alışkanlık haline getiremedik. Denetimler devam ettiği sürece daha kolay alışacağız. O yüzden devam etmesi gerekiyor" dedi.

"Elimizden geldiğince tedbirleri almaya çalışıyoruz"

Emniyet kemerini ve maskesini takarak kurallara uyduğu görülen taksi şoförü Hasan Alan (63) da denetimlerin artması gerektiğini belirtti. Alan, "Elimizden geldiğince sağlık tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Yolcularımızı da kurallara uymaları konusunda uyarıyoruz. Denetimlerin daha sık olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü açık noktalar olabiliyor. Bazı vatandaşlar da bundan fayda sağlıyorlar. Uygulamalar ve denetimlerden memnunum" ifadelerini kullandı.

Genelgeye göre ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklarda valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde bugün denetimler gerçekleştirilmeye devam edilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA