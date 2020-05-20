İzmir'de çöp tepkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de çöp tepkisi

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre belediye ekiplerinin iki gündür gelmemesi üzerine mahalledeki çöpler konteynerlerden sokaklara taştı.

İzmir'de çöp tepkisi
20.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:47

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre belediye ekiplerinin iki gündür gelmemesi üzerine mahalledeki çöpler konteynerlerden sokaklara taştı. Belediyeye çağrıda bulunan mahalle halkı, çöplerin bir an önce alınmasını istedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, hayatın hemen her alanında hijyenin ilk sırada yer aldığı bugünlerde, Konak ilçesinde biriken çöpler mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. İddiaya göre Atilla Mahallesi'nde bulunan konteynerlerdeki çöpler, ekipler tarafından 2 gündür alınmadı. Çöpler, konteynerlerden sokaklara taştı. Mahallenin birçok noktası çöp içinde kalırken, bölge halkı ise koronavirüsle mücadele edilen bugünlerde yaşanan olaya tepki gösterdi. Biriken çöpler sebebiyle sokak hayvanları ve sineklerin de arttığını söyleyen mahalleli, çöplerin bir an önce alınması gerektiğini belirtti.

Özellikle koronavirüsle mücadele edilen bu dönemde ortaya çıkan manzaranın kabul edilemez olduğunu belirten Erdem Demir (63), "Konak Belediyesi, iki gündür mahallemizden bihaber. Sokağın vaziyeti ortada. Hastalıktan çıkmaya hazırlanıyoruz ama burada yine hastalık kapacağız. Ne ekip geliyor ne çalışan geliyor. Kimi kime şikayet edeceğiz? Çöpler hem çok kötü kokuyor hem de hastalık yayıyor" ifadelerini kullandı.'LEŞ GİBİ KOKUYOR'Konak Belediyesi'nin bir an önce olaya el atması gerektiğini belirten Coşkun Urcan (58), "Çöpler çok kötü bir durumda. Hastalık hala başımızdayken bu durum kabul edilemez. Belediye sanırım çalışmıyor. Bütün her yerde çöpler yığılı bir şekilde duruyor. Mahalleye adeta mikrop yayılıyor. Bunların yanı sıra her yer sinek doldu. Bunu temizlemek belediyenin işi. O yüzden bir an önce gerekeni yapsınlar" dedi.Mahalle sakinlerinden Hakan Tosun (38), kötü koku sebebiyle camlarını açamadıklarını ifade etti. Tosun, "Zaten hastalıkla savaşırken mahallemiz pislik içinde. Belediyemiz nerede? Çöpler böyle olursa hastalık daha çok yayılır. Bizim kültürümüzde temizlik ilk sırada gelir. Hani nerede temizlik? Belediyeden hizmet alamıyoruz. Leş gibi kokuyor. Kimse evlerinde çöp kokusundan balkon, pencere açamıyor. Lütfen kanayan bu yaraya çare bulun" diye konuştu.'NEREDEN GELİYOR ÇÖP KAMYONU?'Belediyeyi defalarca aradığını ancak çöplerin buna rağmen alınmadığını belirten Ali Yanış (62), "Dün akşamdan bu yana belediyeyi arıyorum. Bana 'çöp arabası çıktı' cevabını veriyorlar. Hala çöp kamyonu gelecek diye bekliyoruz. Böyle bir rezillik olabilir mi? Mahalle olduğu gibi çöp içinde. Bu arabalar nereden geliyor? Dün akşamdan beri bir türlü gelemedi" diye konuştu.

Mahalleli Selami Özden (38) ise, "Doğrusunu söylemek gerekirse belediye işini yapmıyor. Bu insanlara yazık değil mi? Bu çöpler, başlı başına bir hastalık. Kimse kokudan dolayı pencere açamıyor. Daha önce aradık ama kimse gelmedi. Bunun adı rezillik" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu Haber
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek Haber
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Hasan Şaş, 'Yalan haberlere cevabımdır' diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim...
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Sezen Aksu Ersin Korkut
Spor Neymar Fatih Terim Lionel Messi Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: İzmir'de çöp tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 14:46:59. #1.15#
title