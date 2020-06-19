İzmir'de çok sayıda silah ve esrar maddesi ele geçirildi
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İzmir'de çok sayıda silah ve esrar maddesi ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında çok sayıda silah ve esrar maddesi ele geçirildi.

İzmir'de çok sayıda silah ve esrar maddesi ele geçirildi
19.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:49

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında çok sayıda silah ve esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekiplerince, ilçenin birçok noktasında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan uygulamalar neticesinde çok sayıda ruhsatsız silah ve tüfeğin yanı sıra çok sayıda metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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