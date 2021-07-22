Son dakika haberi: İZMİR'DE ÇOCUKLARA HIRSIZLIK YAPTIRAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ: 14 TUTUKLAMA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: İZMİR'DE ÇOCUKLARA HIRSIZLIK YAPTIRAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ: 14 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İZMİR'de, başta Alsancak Kordon olmak üzere, sahil şeridinde vakit geçiren vatandaşların yanına gelerek, sigara isteme, fal bakma ve gül satma gibi bahanelerle oyalayarak; telefonlarını ve çeşitli elektronik aletlerini çalan çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

İZMİR'de, başta Alsancak Kordon olmak üzere, sahil şeridinde vakit geçiren vatandaşların yanına gelerek, sigara isteme, fal bakma ve gül satma gibi bahanelerle oyalayarak; telefonlarını ve çeşitli elektronik aletlerini çalan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, yaşı küçük çocukları hırsızlığa ve yankesiciliğe azmettirdiği öne sürülen, aralarında örgüt lideri Nihat Egeli'nin (38) de bulunduğu 5 kişinin yanı sıra, 12 çocuk gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 14'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alsancak'taki Kordonboyu başta olmak üzere, Göztepe, İnciraltı ve Karşıyaka gibi sahil şeridindeki çimlerde hırsızlık ve yankesicilik olaylarının son zamanlarda artış göstermesi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren ve çocukları hırsızlık ve yankesicilik olaylarında kullanan bir çetenin varlığını tespit etti. Çimlik alanda vakit geçiren vatandaşların yanına gelip, sigara isteme, fal bakma, gül satma, boş içki şişeşi toplama gibi bahanelerle oyalayarak onların telefonlarını ve çeşitli elektronik aletlerini çalan çocukları suça azmettirdiği belirlenen, aralarında örgüt lideri Nihat Egeli'nin (38) de bulunduğu 5 kişinin yanı sıra, 12 çocuk, geçen 13 Temmuz'da yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 14'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 1 kişi adli kontrol şartıyla 2 si savcılıktan serbest kaldı.

ÇOK SAYIDA ÇALINTI TELEFON SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Eşzamanlı operasyonlar sırasında adreslerde arama yapan polis, o"rgu"t lideri Nihat Egeli'nin evinde, 23 farklı marka ve modelde çalıntı telefon, bir tabanca ve buna ait 73 mermi ele geçirirken, dig'er adreslerde de bir miktar esrar, 2 kurusıkı tabanca ve çalıntı olduğu değerlendirilen 9 akıllı telefon ele geçirildi. Toplamda 20 akıllı telefonun mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

Son dakika haberi: İZMİR'DE ÇOCUKLARA HIRSIZLIK YAPTIRAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ: 14 TUTUKLAMA
Son dakika haberi: İZMİR'DE ÇOCUKLARA HIRSIZLIK YAPTIRAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ: 14 TUTUKLAMA
Son dakika haberi: İZMİR'DE ÇOCUKLARA HIRSIZLIK YAPTIRAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ: 14 TUTUKLAMA
Son dakika haberi: İZMİR'DE ÇOCUKLARA HIRSIZLIK YAPTIRAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ: 14 TUTUKLAMA
Son dakika haberi: İZMİR'DE ÇOCUKLARA HIRSIZLIK YAPTIRAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ: 14 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: İZMİR'DE ÇOCUKLARA HIRSIZLIK YAPTIRAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ: 14 TUTUKLAMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 20:34:42. #1.14#

title