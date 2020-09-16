İzmir'de çocuklar için 3 ilçede 5 okula portatif havuz kuruldu Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında İzmir'in Konak, Karabağlar ve Bayraklı ilçesindeki 5 okul bahçesine portatif havuz kuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında İzmir'in Konak, Karabağlar ve Bayraklı ilçesindeki 5 okul bahçesine portatif havuz kuruldu. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, havuzların özellikle dezavantajlı mahallelerde kurulduğunu belirterek, "Yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde gerçekleştirdiği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında, İzmir'de Karabağlar ilçesinde Limontepe Saniye Hasan Saray İlkokulu ve Biruni Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesine, Bayraklı ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokuluna, Konak ilçesinde Atatürk Spor Komplesine ve Kazım Karabekir Ortaokuluna olmak üzere toplamda 5 portatif havuz kuruldu.

İzmir'in dezavantajlı mahallelerinde kurulumları tamamlanan havuzlardan yüzme bilmeyen 9-15 yaş arasındaki çocuklar faydalanabilecek. Havuzlarda yüzme antrenörleri, cankurtaranlar ve havuz operatörleri görev yapacak. Covid-19 sebebiyle havuzlarda sağlık önlemleri de azami düzeye çıkarıldı. Havuza girmek isteyen çocukların ateşi ölçülürken, havuz girişlerine dezenfektanlar konuldu.

Projenin açılışı ise Konak ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulunda bir program gerçekleştirildi. Programa AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu ve Konak Kaymakamı Mehmet Eriş katıldı.

"Çocukların ulaşamadığı imkanları ayaklarına getiriyoruz"

Programda konuşan İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, projenin amacının küçük yaşlardaki çocukları sporla tanıştırmak olduğunu söyleyerek, "Dezavantajlı mahallelerde büyüyen çocukların ulaşamadığı imkanları ayaklarına getiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla okul bahçelerine portatif havuzlarımızı kurduk. Bu zamana kadar yaklaşık 5 bin gencimiz havuz imkanından yararlandı. Bu projeden yararlanırken sağlık tedbirlerine azami derecede dikkat ediyoruz. Çocuklarımızın ateşlerini ölçüyoruz, dezenfektanlarımız var. Antrenörlerimiz, cankurtaranlarımız ve havuz operatörlerimiz eşliğinde mesafeye dikkat ederek öğrencilerimize yüzme eğitimi vermeye çalışıyoruz. Ne kadar çok sayıda öğrenciye ulaşırsak bu bizim için büyük bir başarı olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Dezavantajlı mahallelerde yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise havuz kurulan yerleri özellikle dezavantajlı mahallelerden seçtiklerini belirterek, "Amacımız; bu mahallelerde yetişen çocukların bu imkanlara kavuşmasını sağlamak. İzmir bir deniz şehri. İzmir'in merkezinde yaşayan çocukların yüzme bilmeden yetişmemesini amaçlıyoruz. Bunu yaparken bir diğer amacımız da bu zor günlerde çocukların güzel anılar biriktirmesi. Bizim önceliğimiz çocuklarımızın sağlığıdır. Buradaki her çocuğumuzun sağlığı buradaki müdürlerimize emanettir. Her çocuğun sosyal mesafeye ve hijyene dikkat ettiğinden emin oluyoruz. Havuzda değil ama havuz dışında maske taktığından emin oluyoruz. Dezavantajlı mahallelerde yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın. Böyle sosyal sorumluluk projelerine imza atan il müdürlerimize ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Projemizin ikincisini gerçekleştirdik. İnşallah üçüncüsünü de hep beraber yaparız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA