İzmir'de çocuğun otomobilin altında kalma anı güvenlik kamerasında
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İzmir'de çocuğun otomobilin altında kalma anı güvenlik kamerasında

18.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:48
İzmir'de çocuğun otomobilin altında kalma anı güvenlik kamerasında

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun otomobilin altında kalma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun otomobilin altında kalma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi'nde 16 Mart'ta meydana gelen kazada, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu İbrahim Süleyman, ara sokaktan caddeye doğru koşunca İ.N. idaresindeki otomobilin altında kaldı.

Süleyman, sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi4ne kaldırılan Süleyman, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince ifadesi alınan sürücü ise serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, İbrahim Süleyman'ın aniden yola fırlaması ve otomobilin altında kalması, çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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