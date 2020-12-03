İzmir'de uyuşturucu ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de uyuşturucu ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 4 gözaltı

03.12.2020 01:22 | Son Güncelleme: 03.12.2020 03:37
İzmir'de uyuşturucu ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 4 gözaltı

İZMİR'in Beydağ ve Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Beydağ ve Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beydağ'da bir otomobil içerisinde cinsel içerikli hapların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma neticesinde ekipler, tespit edilen otomobili yol güzergahında durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 1083 cinsel içerikli hap, 265 cinsel içerikli içecek ve 42 adet cinsel içerikli ürün ele geçirirken, sürücü B.T. gözaltına alındı.

Öte yandan, Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Manisa'nın Alaşehir ilçesinden uyuşturucu madde alarak İzmir kent merkezine sevkiyat yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen aracı İzmir- Manisa il sınırında durduran ekipler, araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 ayrı poşet içerisinde toplam 563 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili M.Ö., N.D. ve F.K. gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kur'an-ı Kerim hakkındaki sözleri tepki çeken ilahiyatçı istifa etti
Kur'an-ı Kerim hakkındaki sözleri tepki çeken ilahiyatçı istifa etti
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri

İzmir'de uyuşturucu ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 4 gözaltı
İzmir'de uyuşturucu ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 4 gözaltı
İzmir'de uyuşturucu ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

İlgili Haberler

Çorum'da 663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Çorum'da 663 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı
Kırıkkale'de 553 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Kırıkkale'de 553 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Halife Hafter Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Demet Akalın Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Caner Erkin Mbaye Diagne Yılmaz Vural
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de uyuşturucu ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 4 gözaltı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 03:44:43. #1.15#
title