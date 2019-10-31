31.10.2019 14:08

İzmir'de cinsel içerikli sahte takviye ürünler toplandı

İzmir'in Buca ilçesinde belediye zabıtası, cinsel güç arttırıcı olduğu iddia edilen sahte takviye ürünlere yönelik operasyon yaptı. Piyasada doğal olduğu iddiasıyla satılmasına karşın içerisinde ani ölümlere neden olan etken maddelerin yer aldığı sözde doğal ürünler ekipler tarafından toplatıldı. Ekiplerin denetlemesinde macundan bitki çayına, enerji içeceğinden çikolataya kadar çok sayıda ürün yer aldı.

İnsan sağlığını tehlikeye atacak izinsiz ve yasal kriterlere uymayan gıda takviyesi ve ürünlere yönelik denetimini sürdüren Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, piyasada 'Yüzde yüz doğal' olduğu iddiasıyla satılan cinsel performans arttırıcı ürünleri mercek altına aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, taklit ve tağşiş ürünlerin tespiti için yapmış olduğu çalışmalara destek için harekete geçen ve halk sağlığını hiçe sayanlara karşı çalışma yürüten Buca zabıtası, halk arasında 'Viagra' markasıyla tanınan, incelemelerde içerisinde, çok sayıda ani ölüme neden olan, halk arasında bir markanın adıyla bilinen, 'sildenafil' ve 'tadalafil' ilaç bileşeni bulunan yüzlerce ürün hakkında işlem başlatması üzerine harekete geçti.

SÖZDE DOĞAL MACUN

Bakanlığın listesinde yer alan macunlardan bitki çaylarına, çikolatadan enerji içeceğine, bitkisel karışımlardan kahveye kadar cinsel performansı artırmaya yönelik onlarca gıda ürününün kontrolü için belirlenen noktalara baskın yapan ekipler, ilk olarak halk arasında en yaygın ve açık şekilde satışı gerçekleşen macunları topladı. Genellikle aktar ve baharatçılarda yaygın bir şekilde doğal kuvvet macunu adıyla kaçak yollarla temin edilerek satılan ürünler, sayılarak toplatıldı. Ürünlerin satışını gerçekleşen işletmelerin vitrinlerinde yer alan doğal macun ifadeli yazı ve reklamlar söktürüldü. Macun ve bitki çayı operasyonun ardından, bakanlığın listesinde geniş yer kaplayan ve marketlerden akaryakıt istasyonlarına kadar herkesin çok sayıda yerde yaygın olarak satılan enerji içeceği, kahve, çikolata ve benzeri ürünlere geçildi. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde tekel bayileri başta olmak üzere çok sayıda işletmedeki ürünlere el konuldu. Zabıta ekipleri tarafından toplatılan sözde cinsel güç artıran ürünler, kalp krizi, kalpte ritim bozukluğu, ani tansiyon düşmesi, baş dönmesi, görme bozukluğu, baş ağrısı, gözde kanama ve felce neden olabiliyor. Uzmanlar, söz konusu uyarıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması gerektiği, kontrolsüz kullanımının kişiyi ölüme götüreceği konusunda uyardı. 'Doğal ve bitkisel' diye satılması nedeniyle yan etkisi olmadığı düşünülen birçok ürünün içinde ilaç etken maddesi olduğu ve baş dönmesi gibi yan etkilerden ani ölümlere kadar birçok etkisi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA