İzmir'de Cinayet

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir çay ocağını işleten Serkan Kaplan (42) ile aynı bölgede kokoreç tezgahı bulunan Tarık B. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tarık B, kavgaya dönüşen olayda Kaplan'ı bıçakladıktan sonra kaçtı.



İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Serkan Kaplan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekiplerince yakalanan Tarık B. ile babası A.S.B, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.