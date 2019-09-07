İzmir'de Çin Devlet Sirki gösteri yaptı

07.09.2019 20:52

88. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Devlet Sirki, İzmirlilerle buluştu.

88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Partner Ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin "Devlet Sirki" ekibi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kortej oluşturarak yürüyüş yaptı. Çeşitli gösteriler yaparak ilerleyen gruba halkın ilgisi yoğun oldu. Grup daha sonra otobüsle Kültürpark'taki fuar alanına geçti.

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Sirki ekibi, yarın da Karşıyaka ve Kültürpark'ta gösterilerine devam edecek.

Kaynak: AA