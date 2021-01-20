Tire'de ev yangını
20.01.2021 23:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:57
İzmir Tire'nin ilçesindeki müstakil evde yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi.
İzmir Tire'nin ilçesindeki müstakil evde yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Karateke Mahallesinde Mürüvvet Çelik'e ait evde sobanın üzerindeki çamaşırların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Bu sırada evde bulunan Çelik, oğlu, gelini ve torunuyla dışarı çıktı.
Mahallelinin müdahale ettiği yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı