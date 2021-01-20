Tire'de ev yangını
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Tire'de ev yangını

20.01.2021 23:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:57

İzmir Tire'nin ilçesindeki müstakil evde yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir Tire'nin ilçesindeki müstakil evde yangın çıktı, ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karateke Mahallesinde Mürüvvet Çelik'e ait evde sobanın üzerindeki çamaşırların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan Çelik, oğlu, gelini ve torunuyla dışarı çıktı.

Mahallelinin müdahale ettiği yangına itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Tire'de ev yangını
Tire'de ev yangını
Tire'de ev yangını
Tire'de ev yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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