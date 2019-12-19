İzmir'de çıkan yangında bir kişi öldü
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İzmir'de çıkan yangında bir kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

19.12.2019 05:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 05:28
İzmir'de çıkan yangında bir kişi öldü

'in ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 805 sokakta bulunan tek katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğin evin salon kısmında yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin kimliğinin bulunmadığı ve 50-60 yaşlarında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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