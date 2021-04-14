Çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi
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Çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi

Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 1471 Sokak'ta bulunan bir restoranda elektrik kontağından yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan işletmeye giren itfaiye ekipleri, içeride bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen Ömer Aydoğan'ı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, işletmede maddi hasara neden oldu.

Çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi
Çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi
Çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi
Çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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