İzmir'de çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi

03.03.2021 00:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:08
İzmir'de çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Irmak Mahallesi 35 Sokak'ta yaşayan Sıdıka (88) ve Mustafa A'ya (90) ait 2 katlı evin çatı bölümünde akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Komşularının yardımıyla evden çıkarılan Sıdıka ve Mustafa A. 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Sıdıka ve Mustafa A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangına klimanın sebep olduğu ihtimalini değerlendirdiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Özlem Zengin Nikol Paşinyan Berat Albayrak
Magazin Tarkan Demet Akalın Sedat Kapurtu Ozan Çolakoğlu
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ünal Karaman Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de çıkan yangında bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 00:08:30. #1.16#
title