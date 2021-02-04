İzmir'de çıkan yangında bir evde hasar oluştu
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İzmir'de çıkan yangında bir evde hasar oluştu

04.02.2021 08:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:16
İzmir'de çıkan yangında bir evde hasar oluştu

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangın bir dairede hasara neden oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangın bir dairede hasara neden oldu.

Yıldız Mahallesi 206 Sokak'ta 8 katlı bir binanın ikinci katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu dairede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri oluşan duman nedeniyle bazı apartman sakinlerini balkondan tahliye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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