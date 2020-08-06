İzmir'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında, müstakil bir ev büyük hasar gördü.
06.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:59
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında, müstakil bir ev büyük hasar gördü.
Vezirağa Mahallesi'nde Hasan K'ya (44) ait tek katlı bir evde yangın çıktı.
Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangının mangal ateşinden kaynaklandığı öne sürüldü.
Kaynak: AA