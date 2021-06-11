İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
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İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mermerli Mahallesi'nde 2 grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Arpak (44) ve Salih Kılıç (48), kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında S.K. ile T.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, 2 grubun dün çocuk kavgası nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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