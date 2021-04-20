İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emir Sultan Mahallesi 1191 Sokak'taki bir evde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.K. ile Ercan D. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.K. tabancayla, Ercan D'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Ercan D, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın büyümemesi için geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan yaralının yakınları, hastanede zaman zaman gerginliğin yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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