İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 18.30 sıralarında Ahrandi mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iki helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İZMİR),

Kaynak: DHA