İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çatalca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye arazöz ve dozer gönderildi.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi.

Kaynak: AA