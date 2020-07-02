İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
02.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:16
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çatalca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye arazöz ve dozer gönderildi.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve 2 dozerle müdahale ediliyor.
Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği öğrenildi.
Kaynak: AA