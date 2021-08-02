İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan su deposu yolu üzerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve 8 arazözle söndürüldü.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının sabotaj sonucu çıkarıldığı iddia edilirken görgü tanığı olduğu kaydedilen kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de bölgeye ait görüntüleri, "Yangın söndürüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak şüpheli kişi ya da kişilerle ilgili takibat başladı." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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