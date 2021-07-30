İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Gölcük Mahallesi'nde bahçelere yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına almayı başaran ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kiraz ilçesinde de bahçe ile orman arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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