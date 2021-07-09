İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığını belirterek, "Küçük yaştaki 2 çocuğun oyun oynadıkları sırada yangına sebebiyet verdiği değerlendiriliyor." dedi.

Alevler evlere yaklaşmış

Yangının yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirlendi.

Ormanlık alan ile bağ bahçe ve zeytinliklere zarar veren yangının boyutları, drone ile çekilen görüntülere de yansıdı.

Yangının çok sayıda ağacı küle çevirdiği ve siyah bir manzaranın hakim olduğu bölgede alevlerin bazı evlere çok yaklaştığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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