İzmir'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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İzmir'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

İzmir'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
30.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:30

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Balçova Barajı ve teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin idari ve yönetim helikopterinden koordine ettiği söndürme çalışmalarında 9 helikopter, bir uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı ve 6 dozerle alevlere müdahale ediliyor.

Bölge ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katılıyor. Yangın nedeniyle dağın zirvesindeki teleferik tesisleri kapatıldı ve alana sivil araçların girişi engellendi.

Balçova Barajı yakınlarındaki yoğun duman İzmir'in birçok noktasından görülebiliyor.

Yangın bölgesinde veya yakınında yerleşim alanı bulunmuyor.

Karadan ve havadan müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Öte yandan, İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan, 10 arazöz ve bir dozerle müdahale edilen yangının da kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

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