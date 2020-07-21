İzmir'de çıkan orman yangını, kısa sürede kontrol altına alındı İZMİR'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Buca Koop. Mahallesi'nin yakınındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan çalışmayla yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA