İzmir'de çıkan makilik yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
31.08.2020 21:53 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:56
İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gökdere Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir amfibik uçak, 4 helikopter ve 22 arazöz ve yer ekipleri müdahale etti.
Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA