İzmir'de çıkan makilik yangını kontrol altına alındı
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İzmir'de çıkan makilik yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de çıkan makilik yangını kontrol altına alındı
31.08.2020 21:53 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:56

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gökdere Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir amfibik uçak, 4 helikopter ve 22 arazöz ve yer ekipleri müdahale etti.

Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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