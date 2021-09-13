İzmir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü - Haberler
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İzmir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
İzmir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Reisdere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Mehmet Kayaaltı ve D.A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda D.A. Kayaaltı'nı bıçakladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kayaaltı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan zanlıyı Reisdere Mahallesi'nde gözaltına aldı.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
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