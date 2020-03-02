İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü
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İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

02.03.2020 05:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 05:54
İzmir'de çıkan ev yangınında bir kişi öldü

'in ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 3449 Sokak'ta iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu vermesi üzerine olay yerine , itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, ikamette bulunan Fahri Güleryüz'ün (59) hayatını kaybettiğini belirledi.

Güleryüz'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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