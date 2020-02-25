İzmir'de çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
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İzmir'de çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

25.02.2020 05:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 06:22
İzmir'de çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

'in ilçesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 268 sokakta 5 katlı binanın 5'inci katında Tamer Yaman'ın ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenerek Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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