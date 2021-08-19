İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı
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İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı

İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ile şüpheliler arasında çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ile şüpheliler arasında çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi Erol Baş Spor Tesisinde bulunan halı sahada maç yapan polisler ile maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen şüpheliler arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra çıkan arbedenin ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı.

Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı.

Çıkan çatışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen ayrıca yanında 5 yaşındaki oğlu bulunan M.B. (47) bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ayağından yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı
İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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