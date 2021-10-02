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Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kadının, evine gelen, daha önceden tanıdığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kadının, evine gelen, daha önceden tanıdığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Irmak Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Esra U. evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Esra U, Aydın'ı bıçakladı.

Evden gelen sesler nedeniyle komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kendisi de yaralanan Esra U'yu gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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